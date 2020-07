Trump contro le mascherine obbligatorie: "Bisogna lasciare libertà". E intanto il virus dilaga

Nonostante l'epidemia stia letteralmente dilagando, il presidente statunitense Donald Trump non ha alcuna intenzione di imporre l'uso della mascherina per combattere il coronavirus.

In un'intervista rilasciata a Fox News, il presidente ha infatti detto che bisogna lasciare alle persone "una certa libertà". La parole di Trump arrivano dopo che Anthony Fauci ha rivolto un appello ai leader statali e locali affinché siano "più vigorosi possibile" nello spingere la gente ad usare la mascherina. "E' molto importante, dovremmo usarla tutti", ha aggiunto il virologo. La nuova dichiarazione di Trump conferma come per una parte dei repubblicani il tema sulle mascherine sia diventato politico. Eppure gli scienziati sono stati categorici: "Noi non siamo senza difese contro il Covid", ha dichiarato recentemente il direttore del Cdc, Robert R Redfield", i mezzi per coprirsi il volto sono le armi più potenti che abbiamo per rallentare e fermare la diffusione del virus, specialmente se usati da tutti in una comunità".

Negli Stati Uniti il virus ha contagiato più di 3,5 milioni di persone, le vittime sono 138.201.Nelle ultime 24 ore ci sono stati più di 77mila contagi (nuovo record) secondo i dati della Johns Hopkins University.