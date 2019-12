Impeachment Trump, il presidente Usa accusato di abuso di potere e ostruzione

"Abuso di potere e ostruzione del Congresso": sono questi i due capi d'accusa per l'impeachment annunciati in conferenza stampa dai democratici nei confronti di Donald Trump. Il presidente americano è accusato di abuso di potere per aver anteposto le sue preoccupazioni politiche agli interessi nazionali e di ostruzione del Congresso per aver cercato d'intralciare le indagini.

Come riporta il New York Times, ad annunciare i due articoli dell'impeachment è stato il deputato democratico Jerry Nadler, presidente della commissione Giustizia della Camera. "Dobbiamo essere chiari: nessuno, nemmeno il presidente, è al di sopra della legge" ha dichiarato in conferenza stampa. Nadler ha parlato davanti ad una bandiera americana, accanto alla presidente della Camera Nancy Pelosi.

Il presidente della Camera Nancy Pelosi: ''Trump è una minaccia''

Trump "è una continua minaccia alla nostra democrazia e alla sicurezza nazionale" ha scritto su Twitter - prima della conferenza stampa - Nancy Pelosi, spiegando che "il presidente ha usato il potere del suo ufficio contro un Paese straniero per corrompere le nostre prossime elezioni".

Trump: "E' una caccia alle streghe"

"Caccia alle streghe": Donald Trump attacca i democratici su Twitter dopo l'annuncio dei due articoli d'accusa per l'impeachment nei suoi confronti. Il presidente della commissione Giustizia Nadler "dice che ho fatto pressione sull'Ucraina perchè interferisca nelle nostre Elezioni 2020. Ridicolo, lui sa che non è vero", afferma il presidente Usa.