Scoperto il tunnel per la droga più lungo di sempre (con ascensori e ventilazione)

Lo avevano scavato con cura, a circa 25 metri sottoterra. Lungo più di 1,3 chilometri, alto circa 170 centimetri e largo 70, era dotato di ventilazione, elettricità, di rotaie e di un sistema di carrelli e di montacarichi, per trasportare droga e altre merci di contrabbando tra il Messico e gli Stati Uniti. E' il tunnel dei narcos, il tunnel dei record: il più lungo mai scoperto finora. "La sofisticatezza della struttura dimostra la determinazione e le risorse pecuniarie dei cartelli della droga", ha spiegato - citato dai media internazionali - l'agente speciale John W. Callery della Drug Enforcement Administration (Dea).

Il tunnel dei narcos è stato scoperto dagli agenti federali Usa: partendo da Tijuana, nella Baja California messicana, a circa cento metri a sud del confine, entrava all'interno della città californiana di San Diego. Qui sotto, le immagini del tunnel dei narcos in un video diffuso su Twitter da Abc News.

With a total length of 4,309 feet, authorities say they have discovered "the longest illicit cross-border tunnel" from Mexico to San Diego. https://t.co/012nhYU1Cv pic.twitter.com/d8rtBzX3nv