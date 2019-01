Padre picchia il figlio con un tubo e lo manda in coma: "Non aveva fatto i compiti"

Una violenza selvaggia. Ha picchiato il figlio di 6 anni con il tubo in metallo di un aspirapolvere, e lo ha fatto ripetutamente, fino a fargli perdere conoscenza: ora è in coma. Tutto perché il bambino non aveva fatto i compiti. Per questo, un uomo di nome Mehmet Ali Y. è stato arrestato a Iskenderun, città turca nella provincia di Hatay. A riportare la terribile vicenda è il Daily Mail.

I soccorsi sono stati chiamati dai vicini di casa che hanno trovato il piccolo privo di sensi. Il bambino, di nome Mertcan, è stato così trasportato d'urgenza all'ospedale statale di Iskenderun dove è stato immediatamente ricoverato in terapia intensiva con gravi ferite alla testa e al volto. Mertcan, spiega ancora il Daily Mail, al momento è attaccato a un macchinario di supporto per le funzioni vitali e le sue condizioni sono considerate molto gravi.

"Sono venuta in ospedale appena ho saputo cosa era successo - ha raccontato Gulistan O., mamma del bimbo ed ex moglie del padre aggressore -. Ho visto mio figlio coperto di ferite. Lo ha picchiato con il tubo dell'aspirapolvere perché non aveva fatto i compiti. Mio figlio sta morendo", ha detto ancora, ricordando come l'ex marito "picchiava anche me tutti i giorni. E' per questo che abbiamo divorziato".

Ora ad accusarlo c'è tutta la famiglia. Contro l'uomo, per i suoi comportamenti violenti, si è espressa anche sua madre: "Mio figlio picchiava anche me ogni giorno. Ho presentato una denuncia contro di lui, ma ha minacciato di uccidermi e così - ha spiegato - l'ho ritirata".