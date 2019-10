Turista arriva a Palermo, scopre la città e non se ne va più: "Qua c'è bellezza ovunque"

Davide Tencati è un funzionario pubblico bergamasco di 52 anni. E' arrivato a Palermo il 18 settembre scorso e aveva in mente di trascorrere soltanto pochi giorni nel capoluogo siciliano. Poi, con l'inizio de "Le Vie dei Tesori", ha deciso di prolungare la sua vacanza. Non sa quando andrà via. "Ho già visto 40 monumenti, c'è bellezza da scoprire in ogni angolo", dice.

Le "Vie dei Tesori" è uno dei più grandi festival italiani dedicati alla scoperta del patrimonio delle città. Una grande occasione di riappropriazione dei luoghi da parte dei cittadini e una straordinaria opportunità per i turisti. Oltre 450 tesori visitabili con un sistema digitale e smart. Palazzi nobiliari, terrazze segrete, monasteri, chiese e cripte, giardini, musei scientifici: luoghi in gran parte di solito chiusi o non raccontati. Nel 2019 si svolge in quindici tra capoluoghi e città d’arte della Sicilia.