Turisti in vacanza sulla neve si portano via pure il divano dall'albergo: denunciati

Portarsi via dall'albergo un portacenere o un asciugamano è una brutta abitudine dura a morire. Ma quello che è successo all'Hotel Cristallo di Sestriese supera l'immaginazione: una coppia di turisti se ne è andata portandosi via addirittura un divano, un paio di sedie e qualche soprammobile.

Come scrive Repubblica, i l ladri, una coppia di 21enne di Scalenghe, sono stati rintracciati dai carabinieri e denunciati per furto. I mobili si trovavano nel dehor dell'albergo e quindi portarli via è stato relativamente facile: i due pensavano di arredarci la casa delle vacanze.

Controlli negli alberghi, 13 persone denunciate

I controlli negli alberghi della zona nel pieno della stagioni sciistica hanno portato 13 denunce. Una coppia di amici torinesi, ad esempio, hanno soggiornato al Grand Hotel a Sestriese e poi se ne sono andati senza pagare. Sempre a Sestriese una ragazza napoletana di 20 anni ha rubato una borsa di Louis Vuitton dalla camere di una albergo. Altri due torinesi sono stati denunciati per aver tentato di rubare il portafogli a un ragazzo al mercato di Susa.