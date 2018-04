"Così Autostrade mi ha copiato il Tutor"

E' felice ma non canta ancora vittoria Romolo Donnini, depositario del brevetto per il sistema Tutor copiato da Autostrade per l'Italia. "Dopo tutti questi anni di battaglie legali, uno rimane soddisfatto a vedersi riconosciute le proprie ragioni", racconta al Corriere Fiorentino dopo che la decisione della Corte d'Apello di Roma. Autostrade per l'Italia deve rimuovere i tutor "contraffati" dal brevetto di Donnini e pagargli 500 euro per ogni giorno di ritardo, anche se la società ha annunciato che farà ricorso e non pagherà, perché sostituirà il sistema attuale con uno diverso.

Romolo Donnini, 72 anni, da sempre appassionato di sistemi sofisticati, ha avuto l'intuizione che poi lo ha portato a inventare il tutor guardando un'auto correre a forte velocità per poi inchiodare davanti a un autovelox e ripartire a razzo subito dopo.