Londra non rinnova la licenza a Uber: "Sicurezza dei passeggeri a rischio"

L'azienda dei trasporti pubblici di Londra (TfL) ha deciso di non rinnovare la licenza a Uber a causa dei numerosi guasti che hanno messo "a rischio" gli utenti che hanno usufruito della nota piattaforma di noleggio con conducente. Secondo TfL Uber non è un'azienda "adatta e in grado" di fornire i suoi servizi di trasporto.

Dopo un'analisi indipendente del sistema Uber, TfL ha rilevato che tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019 sono state effettuate oltre 14mila corse Uber da parte di autisti non autorizzati, "mettendo a rischio la sicurezza dei passeggeri" e pertanto ritiene che non vi siano sufficienti garanzie che il problema non si ripeta in futuro.

Uber ha la possibilità di presentare un appello entro 21 giorni e, in attesa di una riposta, potrà continuare a far circolare le proprie auto. È la terza volta che TfL decide di non prorogare la licenza a Uber per motivi legati agli standard di sicurezza non garantiti.

Londra sospende la licenza a Uber, la replica

"La decisione di Transport for London di non rinnovare la licenza a Londra è insolita, sbagliata e faremo appello", ha replicato Jamie Heywood, direttore generale regionale di Uber per l'Europa settentrionale e orientale. "Abbiamo sostanzialmente cambiato la nostra attività negli ultimi due anni - ricorda il manager - e stiamo definendo lo standard in materia di sicurezza. Solo due mesi fa TFL ci aveva considerato operatore idoneo e corretto, per questo desideriamo andare avanti. A nome dei 3,5 milioni di passeggeri e 45mila conducenti con licenza che dipendono da Uber a Londra, continueremo a funzionare normalmente e faremo tutto il possibile per lavorare con TFL per risolvere questa situazione", ha concluso Heywood.