Orrore a scuola, armato di coltello uccide 7 bambini

Orrore in Cina, dove un uomo armato di coltello ha ucciso sette bambini all'uscita da scuola, ferendone altri 12. La strage si è verificata intorno alle ore 18 locali (11 italiane) di venerdì 27 aprile, in un istituto secondario di Mizhi, nella provincia dello Shaanxi, nel nord del Paese.La notizia, confermata dalle autorità cinesi, è stata riportata dalla Bbc.

Da quanto riporta il sito britannico, l'età delle vittime non è stata comunicata, ma si tratterebbe di ragazzini tra i 12 e i 15 anni. Secondo le prime informazioni, l'autore della strage sarebbe un ex studente, che avrebbe agito per “vendetta contro la società”. A rivelare questo particolare è stato un reporter di Shaanxi Radio and Television Station.

Come dimostrano alcune immagini pubblicate sui social network, l'uomo è stato arrestato dalla polizia cinese, mentre i feriti sono stati trasportati in ospedale.

7 children died, another 12 injured after being attacked after school in Mizhi, NW China's #Shaanxi province on Friday; The suspect has been detained and the injured are receiving treatment at hospital, the local government said pic.twitter.com/ap3VYiDMBL