Esausto dalle richieste di soldi per la droga, uccide il figlio: "Venite, l'ho ammazzato"

Ha ucciso il figlio di 48 anni, dopo un litigio causato forse dall’ennesima richiesta di soldi. Un pensionato di 72 anni è in stato di fermo per omicidio. Domenica pomeriggio, poco dopo le 12, l’uomo avrebbe infatto posto fine alla vita di Gianluca Colleoni, al termine dell’ennesima lite, probabilmente per motivi riguardanti gli stupefacenti.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Desio, il pensionato avrebbe colpito il figlio alla testa con un oggetto metallico da cucina, dai primi riscontri parrebbe uno schiacciapatate. Quando il 48enne si è accasciato a terra in un lago di sangue, è stato lo stesso pensionato a chiamare i soccorsi: i medici del 118 di Monza hanno tentato di rianimare la vittima, ma non ce l’hanno fatta. "Venite, ho ucciso mio figlio", sono state le parole dell'uomo al 112. Si è subito costituito raccontando sotto choc la sua versione dei fatti.

E’ morto quasi subito. Il 72enne Mario Colleoni, incensurato, ex agente di commercio, non aveva mai avuto problemi con la legge. Da tempo si lamentava perché il figlio non riusciva a uscire dal tunnel della droga.