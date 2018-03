Uccide il gatto mettendolo in lavatrice e se ne vanta su Instagram

Una ragazza spagnola di 23 anni di Jaen ha ucciso un gatto mettendolo dentro la lavatrice e facendo partire il programma per il bucato. Poi ha postato il video sul suo profilo Instagram, vantandosene con gli amici e scherzandoci su.

Il gatto è stato ucciso perchè "colpevole" di aver messo incinta la gatta in calore della 23enne.

Il povero animale non è morto al primo lavaggio: "Non era stato lavato bene, quelli che dicono che i gatti hanno nove vite hanno ragione, figlio di p...", ha scritto la ragazza. Poi ha azionato di nuovo la lavatrice per un secondo lavaggio, durante il quale il gatto è morto.

Indignazione per l'assurda violenza in Spagna, con le associazioni animaliste su tutte le furie. Una petizione contro la ragazza ha raccolto 320mila firme: si chiede una condanna esemplare.