Medico uccide moglie e figlia con una palla da yoga "avvelenata"

Un anestesista e professore universitario malese è accusato di aver ucciso la moglie e la figlia soffocandole con del monossido di carbonio introdotto in una palla da yoga.

Il processo a Khaw Kim-sun è in corso in questi giorni a Honk Kong, come ricostruisce il South China Morning Post. L'uomo deve rispondere dell'omicidio della moglie Wong Siew-fung e della figlia Khaw Li-ling, avvenuto il 22 maggio 2015.

Secondo la ricostruzione dell'accusa, il medico - che aveva una relazione con una delle sue studentesse ma non era riuscito a farsi concedere il divorzio dalla moglie - avrebbe messo la palla piena di gas nel bagagliaio dell'auto di famiglia, una Mini Cooper gialla, facendo in modo che il gas fuoriuscisse. Khaw si sarebbe procurato il monossido di carbonio facendo credere di averne bisogno a scopi di ricerca. Alcuni colleghi hanno testimoniato di averlo visto riempire di gas la palla da yoga: a loro Khaw avrebbe detto di essere impegnato in un esperimento scientifico sui conigli.

I cadaveri della signora Khaw e di sua figlia erano stati scoperti per caso da un uomo che stava facendo jogging in strada, che ha notato l'auto parcheggiata con dentro le due donne: inizialmente pensava stessero riposando, poi si è accorto che qualcosa non andava. L'inchiesta dopo la morte appurò che erano state uccise dal monossido di carbonio. Una verifica dell'auto escluse eventuali difetti e gli investigatori concentrarono quindi le loro indagini sulla palla da yoga nel bagaglio.

Secondo l'accusa, Khaw non aveva intenzione di uccidere anche la figlia: non aveva idea che la moglie sarebbe andata a prenderla da scuola proprio quel giorno. "Ma se quella persona sapeva che nell'auto c'era del monossido di carbonio e sapeva che quel gas pericoloso era mortale, allora si può affermare che questa persona voleva uccidere", ha detto il procuratore distrettuale Andrew Bruce alla giuria.