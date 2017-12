Litiga con il padre a Natale e lo uccide a fucilate

Il pranzo di Natale si è trasformato in tragedia a Rossano, in provincia di Cosenza. Un umo di 35 anni ha ucciso il padre 64enne sparandogli con un fucile da caccia, al culmine di una lite per futili motivi.

L'omicidio si è consumato all'interno di un palazzo situato nel centro storico del paese. Secondo quanto riporta Rainews, le forze dell'ordine sono giunte nell'abitazione dove è avvenuto il delitto e hanno arrestato il 35enne. Ancora non è chiaro quale sia il motivo che ha scaturito la violenta lite.

Sgomento tra gli abitanti del quartiere, dove la famiglia era molto conosciuta ed apprezzata.