A 9 anni spara e uccide la sorella di 13: “Colpa dei videogiochi”

Dagli Stati Uniti arriva una nuova tragedia legata alle armi da fuoco. Questa volta il dramma è avvenuto a Monroe County, in Florida, dove un bambino di nove anni ha sparato alla sorellina 13enne un colpo di pistola alla testa con una calibro 25. La ragazzina è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Memphis, ma i medici non sono riusciti a salvarle la vita.

Secondo quanto ha rivelato lo sceriffo Cantrell a Wtva.com, la vittima risponde al nome di Dijonae White. Una prima ricostruzione raccontata dai media statunitensi parla di una discussione accesa tra i due fratelli a causa del controller del videogioco. La ragazzina lo ha tolto dalle mani del fratello minore, che ha così deciso di impugnare la pistola e rivolgerla contro la 13enne, mentre la mamma stava preparando la cena in un'altra stanza.

Lo sceriffo della contea ha ipotizzato un collegamento tra il delitto e i videogames: “Le ha sparato in testa, credo sia una cosa che ha visto fare nei videogiochi o in televisione”. Intanto la autorità hanno aperto un'inchiesta, ma non è chiaro cosa possa succedere al bimbo, in quando non era mai successo nulla di simile a Monroe County. Soltanto qualche giorno fa gli studenti americani erano scesi in piazza per protestare contro la violenza provocata dalle armi.