Donna uccisa a bastonate, fermato il figlio

Omicidio ad Assemini, in provincia di Cagliari. I carabinieri sono dovuti intervenire in località 'sa Cannada' dove la badante di una anziana, in un'abitazione di campagna, aveva poco prima segnalato alla centrale operativa l'omicidio della donna, Marcella Mura, di 78 anni.

Il primo intervento ha consentito di fermare uno dei suoi due figli, un 48enne convivente della donna. Secondo quanto riporta l'Unione Sarda, l'uomo avrebbe ucciso la madre a bastonate al culmine di un'accesa discussione. Il delitto sarebbe avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 28 luglio, ma il ritrovamento del cadavere è avvenuto soltanto nella mattinata di oggi, intorno alle ore 9.

Sono in corso ulteriori accertamenti ed approfondimenti con l'ausilio della Sezione rilievi del Nucleo investigativo del Comando provinciale dei carabinieri di Cagliari.