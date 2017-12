Ragazzina di 15 anni uccisa dall'ex fidanzato al supermercato

Una ragazza tedesca di 15 anni è stata uccisa a coltellate dal suo ex fidanzato, in un supermercato di Nordreno-Vestfalia, in Germania.

Come scrive la Bild nella sua versione online, il ragazzo ha origini afghane e sarebbe arrivato in come rifugiato in Europa nel 2016. La polizia ha arrestato il giovane fuori dal negozio dove si è consumato il delitto.

Per la stampa tedesca si tratta di una tragedia annunciata, visto che due settimane fa la famiglia della vittima aveva sporto una denuncia di stalking contro il ragazzino, che poi l'ha uccisa. L'omicidio è stato commesso con un coltello da cucina.