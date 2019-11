Intossicati dal monossido di carbonio: "salvati" dal messaggio vocale su WhatsApp

Quel messaggio vocale ha accelerato i soccorsi. A Udine due ragazzi, lui 28 anni e lei 25 anni, intossicati dal monossido di carbonio sono stati ricoverati in ospedale. I due erano a casa, al secondo piano di una palazzina in via Santa Margherita del Gruagno, vicinissmo all'ospedale, "Santa Maria della Misericordia", quando non si sono sentiti bene.

Un'amica della ragazza dopo aver ricevuto da quest'ultima un messaggio vocale su Whatsapp, nel quale comunicava di stare male, non ha perso tempo e ha chiamato il 112. E' stata la decisione giusta. I carabinieri hanno allertato i vigili del fuoco.

Udine, due ragazzi intossicati da monossido di carbonio

La squadra di pompieri giunta sul posto ha subito rilevato, grazie a una specifica apparecchiatura, la presenza all'interno dell'appartamento di una forte concentrazione di monossido di carbonio, in particolare nella cucina e nella camera da letto. I due giovani sono sempre rimasti coscienti e - come racconta UdineToday - hanno essi stessi aperto la porta all'arrivo dei soccorritori: sono stati ricoverati per accertamenti.

Il monossido di carbonio è un gas velenoso particolarmente insidioso in quanto inodore e insapore. Il monossido di carbonio è un'emotossina, perché legandosi saldamente allo ione del ferro nell'emoglobina del sangue forma la carbossiemoglobina, un complesso 300 volte più stabile di quello formato dall'ossigeno e ostacola il trasporto di ossigeno nel sangue.