Due leoni, due tigri e un giaguaro sono riusciti a fuggire da uno zoo tedesco

"Restate nelle vostre case". È l'invito rivolto dalla polizia agli abitanti di Lünebach, piccolo comune tedesco al confine con Belgio e Lussembergo, dopo che due leoni, due tigri, un giaguaro e un orso sono evasi dalle gabbie di uno zoo locale.

A quanto scrive il Guardian l’orso è stato giù ucciso dalle autorità, mentre secondo quanto riferito

da fonti locali alla Dpa, dopo ore di paura tutti e cinque i felini sarebbero stati ricatturati.

Per ora i responsabili dello zoo non hanno rilasciato dichiarazioni e non è chiaro in che modo gli animali siano riusciti a scappare.

