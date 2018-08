L'ultimo abbraccio al fidanzato: la foto diventa virale

E' rimasta sempre lì al suo fianco, non ha lasciato la mano del fidanzato neanche per un attimo, neanche quando i medici le hanno comunicato che per lui non c'era più nulla da fare. La 15enne Stephanie Ray ha postato su Facebook una foto, divenuta poi virale, del suo ultimo abbraccio al fidanzato Blake Ward, di 16 anni, finito in condizioni disperate dopo essere stato ripescato dalle acque del mare sulla coste di Tywyn, in Galles. La ragazza ha voluto passare tutto il tempo rimasto insieme al suo giovane amore, costretto su un letto dell'Alder Hey Children's Hospital di Liverpool

Come riporta il tabloid britannico DailyMail, la 15enne ha scritto sui social un lungo post per dire addio al suo Blake: “E' il giorno più difficile della mia vita. Un giorno che non potrò mai dimenticare. Sono stata al fianco di Blake in questo periodo e non l'ho mai lasciato. Ieri ci è stato detto che non si sarebbe mai più svegliato e abbiamo preso la difficile decisione di spegnere la macchina e lasciarlo andare. Lui non ha provato alcun dolore ed è morto circondato dall’amore della sua famiglia. Mi mancherà sempre e avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. Non mi dimenticherò mai di te, Blake, vola in alto baby boy. Ti renderò orgoglioso. Ti amo e lo farò sempre”.

Il ragazzo era stato trascinato via dalle onde durante una nuotata davanti alle coste gallesi. La sua famiglia e quella di Stephanie hanno sempre sperato che potesse riprendersi, ma dopo una settimana di attesa è arrivato il triste verdetto dei medici: i danni cerebrali erano troppo estesi. Così la famiglia ha presto la difficile decisione di staccare la spina, non prima di un ultimo abbraccio con la sua amata.