Lega, Umberto Bossi ricoverato in ospedale a Varese

Il fondatore della Lega, Umberto Bossi, è ricoverato da ieri all'ospedale di Varese. Lo confermano fonti ospedaliere all'Adnkronos. Bossi, 78 anni, sarebbe ricoverato nel reparto di gastroenterologia, ma non in gravi condizioni. Nel febbraio del 2019, il senatùr era stato ricoverato in Rianimazione nello stesso ospedale di Varese per un malore avuto nella sua casa di Gemonio.

Il "Senatùr" era stato già ricoverato all'ospedale di Circolo di Varese per un lungo periodo nel 2004 quando fu colpito da un ictus. Bossi fu colpito da un ictus cerebrale con conseguente emiparesi, che gli lasciato un braccio indebolito, difficoltà a camminare e parlare da cui non si è mai completamente ripreso.

Anni dopo fu nuovamente ricoverato in rianimazione il 14 febbraio del 2019 dopo un malore in casa sua a Gemonio. In quell'occasione venne trasportato con l'elisoccorso e rimase in ospedale fino alle dimissioni il 5 marzo.

