Un anno senza smartphone (per vincere 100mila dollari): Elana ci prova

"Ho sacrificato fin troppo del mio tempo per usare questi oggetti. Non è salutare": lo dice Elana Mugdan, 30 anni, del Queens, New York, una scrittrice che ha accettato la sfida (lanciata da un'azienda legata alla Coca-Cola) di vivere un intero anno senza smartphone. La ricompensa è molto allettante: se resisterà, Elana si porterà a casa 100mila dollari.

E' stata selezionata "per la sua simpatia" tra più di 100mila candidati che avevano inviato la propria candidatura sul web. Alla giovane scrittrice è stato dato in cambio del suo iPhone un vecchio telefono a conchiglia, uno di quelli con cui si possono "solo" inviare sms e fare e ricevere telefonate.

Francamente la sfida pare tutt'altro che impossibile, e per un motivo preciso: potrà accedere a internet e consultare a piacimento tutti i social network da qualsiasi computer portatile o fisso, senza limitazioni. Elana racconta di essere dipendente da smartphone, era sempre connessa per giocare, socializzare, leggere, prendere appuntamenti e via dicendo.

Proverà a disintossicarsi e, visto il ricco premio, siamo certi che ce la farà.

What an amazing morning <3



Here's a celebratory picture of me and the love of my life: Medusa the Rescue Snake. Looking forward to spending a lot more time with this girl.#nophoneforayear pic.twitter.com/8Meh4yyORm