L'uomo con due cuori e due battiti diversi

Un cuore soltanto non sarebbe stato sufficiente, ma dopo un disperato intervento i medici sono riusciti a salvare la vita ad un paziente grazie ad un piano B ingegnato in sala operatoria. Un uomo di 56 anni è stato salvato dalla morte grazie all'equipe dell'Apollo Hospital di Hyderabad, nello Stato di Telangana, in India. Adesso nel suo petto battono due cuori.

Come racconta il quotidiano The Hindu, i medici indiani hanno utilizzato una rara tecnica, detta Piggyback, per salvare la vita al 56enne che avrebbe dovuto un trapianto standard di cuore. Purtroppo, al momento dell'operazione, i dottori si sono resi conti che il cuore del donatore, un adolescente, era troppo piccolo per l'uomo.

Il piano B

A quel punto il chirurgo cardiotoracico Gopala Krishna Gokhale ha pensato ad una soluzione: collegare il nuovo cuore all'organo del paziente in fase di decadimento. In questo modo il piccolo cuore riesce a sopperire le mancanze di quello del 56enne.

Doppio cuore

L'intervento, durato sette ore, ha avuto risalto in tutto il mondo, visto che fino ad oggi erano state portate a termine soltanto 150 operazioni simili. Adesso il 56enne ha un secondo cuore tra il polmone sinistro e il vecchio cuore. Come rivelato dai medici al giornale indiano, “i due cuori si completano, facilitando la circolazione, ma battono a due ritmi diversi”. Al momento il protagonista di questa storia sta bene, ma i dottori non escludono nuovi problemi in futuro.