Unico uomo in reparto di sole donne: "Sono discriminato, a me lavori e turni più duri"

Una denuncia così finora al sindacato non l'avevano mai sentita. "Sono al lavoro da solo con 40 donne e la direttrice mi prende di mira": a parlare è un uomo che lavora in una azienda del settore trasporti della Marca trevigiana e operativa all'Aeroporto Canova: è il solo maschio in un organico di sole donne.

Ha deciso di rivolgersi agli uffici della Cgil segnalando di essere da tempo sottoposto dalla direttrice a decisioni e gesti che a so giudizio possono essere configurabili come discriminazione su base sessuale.

Il caso è stato segnalato ieri dalla segretaria della Filt Cgil di Treviso, Samantha Gallo, nel congresso del sindacato. L’interessato, come racconta il Gazzettino, avrebbe lamentato il fatto di vedersi costantemente assegnati turni notturni e di essere destinatario di carichi di lavoro eccessivi e diretti alle mansioni più pesanti con la giustificazione che «essendo maschio, gli sforzi sul piano fisico toccano a lui».

Il sindacato sta effettuando ora verifiche per giudicare l’opportunità o meno di procedere ad azioni formali.