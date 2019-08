"Voglio farla finita", ma dopo l'sms scompare coi soldi del datore di lavoro

È scomparso nel nulla dopo un messaggio inviato al suo datore di lavoro: "Voglio farla finita". Questo il contenuto inquietante dell’sms. Prima della fuga, però, ha portato via lo scooter dell’imprenditore e i soldi che proprio quel giorno avrebbe dovuto consegnargli. Per fortuna l’uomo scomparso è stato poi rintracciato a Porto Cesareo, nel Leccese. Si tratta di un operaio di 52 anni domiciliato a Parabita.

Salento, operaio scompare dopo un messaggio inquietante

Stando a quanto racconta LeccePrima, l’uomo era dipendente di una ditta di giardinaggio della zona. Non si avevano sue notizie dalla giornata di giovedì. È stato proprio il suo datore ad allertare le forze dell’ordine, dopo aver ricevuto l’sms nel quale il dipendente faceva cenno ad intenti suicidi. Peraltro proprio nel giorno in cui il 52enne avrebbe dovuto restituire al capo il denaro incassato durante i lavori eseguiti in abitazioni private. Le ricerche sono state immediatamente diramate ed è scattato anche il consueto protocollo della prefettura leccese per il ritrovamento delle persone scomparse.

Ritrovato a Porto Cesareo

Attraverso l’analisi delle celle telefoniche, i carabinieri hanno appurato che l’operaio si trovava dapprima nella zona di Nardò, poi in quella di Martignano. Ma la svolta è arrivata dopo che i figli di un’anziana di Porto Cesareo hanno notato la propria madre in compagnia di un uomo sospetto. Temendo che quell’uomo volesse truffarla hanno allertato i carabinieri. Nessuno immaginava che si trattava dell’uomo ricercato da ore.

Gli uomini dell’Arma lo hanno raggiunto, identificato e poi denunciato in stato di libertà. Il ciclomotore è stato restituito allo datore di lavoro. Dei soldi, a quanto pare, nessuna traccia: li avrebbe utilizzati per giocare alle slot-machine.