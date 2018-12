Soccorso dopo un incidente, da tre anni è in coma in ospedale e nessuno sa chi sia

All'ospedale di Cittadella c'è un uomo in coma da più di tre anni ma nessuno sa chi sia. Arrivato in ospedale dopo un incidente, non è stato finora possibile risalire alla sua identità e nessuno è mai venuto a cercarlo, come racconta Il Mattino di Padova.

Da tre anni il personale medico si occupa di lui. L'unica cosa che si sa è che è di origine asiatica. Quando è stato trasportato al pronto soccorso del San Bartolo di Vicenza non aveva con sé documenti. Le sue condizioni, a causa di una grave emorragia, erano state ritenute troppo gravi e così ne era stato disposto il trasferimento all'ospedale di Cittadella, dove si trova tutt'ora.

Per gestire la situazione, l'Usl 6 Euganea ha nominato un amminstratore di sostegno che si sta occupando della sua identificazione mentre si stanno avviandoo contatti con le autorità cinese per capire se all'ambasciata qualcuno si sia fatto vivo per rintracciare magari un familiare scomparso.

Intanto nei prossimi giorni l'uomo sarà dimesso dall'ospedale di Cittadella e trasferito in una struttura più adatta alle lunghe degenze.