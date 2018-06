Upskirting, fino a 2 anni di carcere a chi fa foto sotto le gonne

Tempi duri per i voyeur al di là della Manica. Il così detto "upskirting", ovvero la pratica di scattare fotografie di nascosto sotto la gonna di una donna, presto diventare un reato passibile di due anni di prigione nel Regno Unito. Lo riferisce Askanews, spiegando che il governo britannico ha deciso di sostenere la battaglia condotta dalla 26enne Gina Martin, lei stessa vittima di questa pratica voyeurista e di presentare un disegno di legge in tal senso.

La giovane aveva lanciato la campagna nel 2017, dopo che due uomini avevano scattato una foto sotto la sua gonna durante un festival a Londra. Mentre si condividevano la foto sui loro cellulare, la 26enne aveva tentato di allertare la polizia, senza successo.

"Questo comportamento è una intollerabile intrusione nella vita privata molte che lascia le vittime in condizione di grande avvilimento", ha dichiarato la sottosegretario alla Giustizia, Lucy Frazer. "Trasformando questo comportamento in un reato, inviamo il messaggio chiaro che non sarà tollerato e che i responsabili saranno puniti".

Il testo di legge sarà sottoposto oggi al voto della Camera dei Comuni.