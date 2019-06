Due settimane in un resort alle Maldive (tutto pagato): come 'vincere' la vacanza gratis

Una vacanza di due settimane in un resort a 4 stelle nel 'paradiso terrestre' delle Maldive, con alloggio gratuito e il viaggio in aereo pagato. Troppo bello per essere vero? In effetti, ma nell'annuncio pubblicato sul sito del Coco Palm Dhuni Kolhu non c'è nessuna fregatura, basta essere amanti delle tartarughe. Infatti il resort, in cambio delle due settimane di villeggiatura gratuita, chiede ai candidati soltanto di prendersi cura di un gruppo di tartarughe marine.

Una sorta di vacanza-lavoro in cui non esiste un effettivo stipendio, ma in cui il compenso è rappresentato proprio dalle due settimane gratis nel resort. Candidarsi è molto semplice, ma c'è tempo soltanto fino al prossimo 1° luglio: basta visitare il sito web del Coco Palm Dhuni Kolhu e inviare un video di tre minuti che possa convincere i selezionatori. Il resort non richiede alcun tipo di esperienza, l'unico 'paletto' è l'età: per partecipare al contest bisogna essere maggiorenni.

Il candidato che verrà scelto potrà alloggiare in uno dei lussuosi bungalow posizionati sul pelo dell'acqua e approfittare delle fantastiche attività che l'hotel predispone ai suoi ospiti.