Il bar che premia i suoi dipendenti con una vacanza ad Ibiza

Una vacanza ad Ibiza in regalo per i suoi dipendenti: è il regalo con cui i titolari del Café Van Gogh di Finale Ligure, in provincia di Savona, hanno premiato i lavoratori per il loro operato durante la stagione estiva.

Il locale appartiene a tre fratelli quarantenni, Mario, Lara e Nicol, che hanno voluto elargire il particolare "incentivo aziendale" a tutte le 12 persone che collaborano con il locale: quattro giorni sulla splendida isola di Ibiza. Un gesto che riporta alla mente la filosofia di Brunello Cucinelli, l'imprenditore umbro noto per la sua attenzione a creare un ambiente di lavoro a misura d'uomo.

E, come riporta Andrea Chiovelli su Ivg.it, non è la prima volta che succede. ''La favola si ripete ormai da sette anni - hanno confermato i dipendenti – siamo uniti più che mai''.