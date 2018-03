Tribunale autorizza a vaccinare una bimba contro il volere della madre

Il Tribunale ordinario di Nuoro ha accolto il ricorso del padre di una bambina di tre anni e ha autorizzato il genitore a far effettuare alla figlia, contro il volere della madre, i vaccini obbligatori, consentendo così alla piccola di tornare alla scuola materna.

Lo ha riferito La Nuova Sardegna, secondo cui il decreto, emesso il 7 marzo e firmato dal presidente del collegio Riccardo Massera, salvo reclami avrà efficacia dal 17 marzo.

Il provvedimento del Tribunale "autorizza a far effettuare alla figlia minore le vaccinazioni obbligatorie anti morbillo, anti rosolia e anti parotite, come prescritte dal Decreto Legge 73/2017, e a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per consentire alla minore di frequentare la scuola dell`infanzia".

La decisione va contro le convinzioni della madre della bambina, secondo cui una prima serie di vaccini somministrati alla piccola e alla sorella minore avrebbero provocato nelle figlie un deficit di crescita. Tesi non supportata da alcun riscontro medico e quindi non presa minimamente in considerazione dai giudici.