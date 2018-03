Valanga sulle Alpi: morti quattro sciatori

Tragedia sulle Alpi, al confine tra Francia e Italia. Una valanga staccatasi dal versante francese, ha travolto alcuni sciatori che si trovavano sulle piste. Secondo quanto riporta il sito di France Info, le vittime al momento sarebbero quattro in totale.

Un altro sciatore è rimasto gravemente ferito, ma non sarebbe in pericolo di vita, mentre una sesta persona sarebbe dispersa dopo il distacco della valanga, come confermato anche in un tweet della polizia.

❗️ #FlashInfo Avalanche dans le secteur d'#Entraunes (06), hors du domaine skiable. Circonstances inconnues pour l'heure.

Bilan provisoire : 4 personnes décédées, 1 blessé et 1 personne disparue.

PGHM Saint-Sauveur-sur-Tinée engagé. — GendarmerieNationale (@Gendarmerie) 2 marzo 2018

La tragedi è avvenuta nei pressi di Entraunes, cittadina francese situata nel dipartimento delle Alpi Marittime della regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra.

La valanga ha travolto sciatori impegnati in un fuori pista vicino al parco nazionale di Mercantour.