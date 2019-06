Spedizione italiana travolta da una valanga in Pakistan

Una spedizione italiana è stata travolta da una valanga ad un'altitudine di circa 5,300 m nella Ishkoman Valley, nel distretto di Ghizar, in Pakistan. Secondo quanto riporta Montagna.tv la valanga ha coinvolto quattro italiani e tre pakistani.

Secondo le prime informazioni, la spedizione italiana era guidata da Tarcisio Bellò. Gli altri membri sono Luca Morellato, David Bergamin e Tino Toldo. I pakistani sarebbero Nadeem, Shakeel e Imtiaz. L’aviazione pakistana ha già fatto una prima ricognizione e ha individuato sei alpinisti, tra cui 4 nostri connazionali, che sono sopravvissuti. Il settimo alpinista avrebbe perso la vita, mentre non è escluso che tra i superstiti ci siano dei feriti.

Da quanto scrive EverestToday su Twitter, l'esercito pakistano sta organizzando una missione di soccorso con gli elicotteri che purtroppo non inizierà prima di domani a causa del maltempo.

BREAKING: An Italian expedition was hit by Avalanche in northern Pakistan this morning. At least four Italians and three Pakistanis reportedly swept away. Exact casualty figure unknown at the moment. https://t.co/eDArStmXXO pic.twitter.com/IhBZK1kmIN