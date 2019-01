Una valanga ha investito un ristorante sullo Schwägalp

Una valanga ha investito oggi giovedì 10 gennaio 2019 sullo Schwägalp, nell'Appenzello esterno, il ristorante dell'Hotel Säntis, ai piedi dell'omonima montagna, provocando diversi feriti. Lo indica la polizia cantonale svizzera, precisando che sono in corso le ricerche di eventuali dispersi.

È ancora imprecisato il numero delle persone rimaste ferite dalla valanga che ha investito il ristorante dell'Hotel Säntis ai piedi dello Schwägalp. Molte sono state medicate e hanno ricevuto un'assistenza psicologica sul posto. I soccorritori stanno cercando eventuali altre persone rimaste sepolte sotto la coltre nevosa.

La valanga ha investito anche automobili parcheggiate presso la fermata di autobus davanti all'albergo, ha precisato la polizia a Keystone-ATS. Una foto pubblicata da diversi giornali online mostra una cospicua massa di neve che è entrata nel ristorante travolgendo tavoli e sedie e raggiungendo quasi il soffitto in parte del locale.

Quella di oggi è stata una giornata tragica sulle Alpi. A Courmayeur ha perso la vita Hannes Breitenberger,18 anni, campione italiano di biathlon. Il giovane è caduto mentre sciava su un fuoripista durante la discesa del 'canale del Bambino', a val del Plan de la Gabba.

Breitenberger era originario della Val d'Ultimo, frequentava la scuola superiore in Val Gardena. L'allarme è stato lanciato dal suo compagno di discesa, un 19enne rimasto illeso, che ha contattato il Soccorso alpino, intervenuto poco dopo ma per il giovane campione non c'è stato nulla da fare. La zona dell'incidente, a quota 1.800 metri, è segnalata come pericolosa e l'itinerario è vietato.