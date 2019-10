Vandalizzano camper per ecocardiogrammi gratuiti e pubblicano il video sui social

Senza alcun motivo, ma con abbondanti dosi di idiozia, hanno vandalizzato il camper di Cardioteam e poi hanno postato il video sui social. È successo a Caselle Torinese. Il camper era parcheggiato in piazza Boschiassi da più di un mese: l’équipe che viaggia a bordo del mezzo ha eseguito in questi giorni circa 300 elettrocardiogrammi gratuiti per la prevenzione delle malattie cardiovascolari. Il 14 ottobre il camper doveva spostarsi a Ciriè. All'alba la brutta sorpresa: un gruppo di ragazzini nella notte aveva vandalizzato le attrezzature e forato anche una gomma. Il gruppetto ha pensato bene di riprendere l’impresa con il cellulare e di postare le immagini sui social. I giovanissimi sarebbero già stati individuati dai carabinieri.

Caselle Torinese (Torino): vandalizzato il camper gli ecocardiogrammi gratuiti

Il team di specialisti - per una iniziativa voluta Lions Club Caselle Airport e alla Cardioteam Foundation Onlus - effettuava visite di controllo per prevenire l’aneurisma dell'aorta ascendente: un ambulatorio itinerante. Palpabile la delusione del dottor Dinatale: "Un gesto di inciviltà inaudito, che lascia tanta amarezza. Un po’ come fosse stato picchiato un bambino indifeso. Il Cardioteam ha donato a Caselle numeri da record, con 300 Ecocardiogrammi eseguiti".