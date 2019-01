A 17 vende un rene per comprare iPhone e Ipad: oggi è un invalido

Aveva 17 anni, la sua famiglia era troppo povera ma lui desiderava un iPhone e un tablet e così si è venduto un rene al mercato nero cinese. A distanza di otto anni, però, Wang è diventato un invalido, costretto a letto e impossibilito a lavorare.

Secondo i quotidiani locali cinesi, Wang sarebbe entrato in contatto con un compratore di mezza età tramite un forum online, che gli avrebbe proposto di acquistare il suo rene pagandoglielo 20mila yuan (circa 2500 euro). Così Wang si è messo in viaggio dalla provincia di Anhui verso quella di Hunan, senza che i suoi genitori sapessero nulla dei suoi piani, per essere poi operato. Con i soldi ricevuti il ragazzo ha acquistato un iPhone 4 e un iPad2.

La madre di Wang, dopo aver scoperto cosa era successo, si è rivolta alla polizia, che ha avviato un'indagine, conclusasi con l'arresto del compratore e dei chirurghi che hanno operato il ragazzo, la cui salute intanto era andata deteriorandosi.