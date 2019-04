La mamma è in difficoltà, il figlio vende l'Xbox per comprarle un'auto

William, un ragazzo di 13 anni di Fernley, in Nevada (Stati Uniti), ha fatto uno di quei gesti che ti riscaldano il cuore, mostrando come anche un giovane possa rinunciare anche a qualcosa a cui tiene molto pur di dare una mano alla propria famiglia.

Il 13enne, come riportato da UsaToday, aveva capito che la mamma aveva bisogno di un'automobile ma, a causa di problemi economici, non era in grado di permettersela. Così il 13enne ha deciso di rimboccarsi le maniche, ha venduto la sua Xbox, nota console per videogiochi, e si è messo a fare alcuni lavoretti di giardinaggio per avere più soldi e comprare così la macchina alla madre.

E' stata la stessa donna, Krystal June Preston, a postare su Facebook la foto del figlio e dell'auto, raccontando quello che era successo: "Non ho parole per esprimere quello che sento in questo momento. Le ultime settimane sono state un inferno pieno di lacrime, rabbia, confusione e angoscia. Oggi, però, ho avuto la sorpresa più bella della mia vita. Sono senza parole, mio figlio mi ha comprato un'auto",

Oltre ad avere successo sui social, il gesto d'amore di William è arrivato anche alla Microsoft che si è messa in contatto con mamma Krystal per inviare un regalo al ragazzo. Il responsabile della comunicazione dell'azienda ha scritto su Reddit: "Che bella storia. Siamo in contatto con Krystal. Le invieremo un pacco per suo figlio". Gesti d'altruismo come questi vengono sempre premiati e, a giudicare dalle parole del responsabile della comunicazione di Microsoft, presto William potrebbe avere una nuova console per giocare.