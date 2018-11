La vendetta della sposa: sull'altare legge i messaggi hot del fidanzato con l'amante

Ha aspettato il momento del fatidico 'sì' per spiattellare in faccia al suo compagno le prove dei suoi tradimenti, recitando sull'altare invece dei soliti voti, i messaggini hot che l'uomo scambiava sulla sua amante. Come racconta il tabloid britannico Daily Mail, la protagonista di questa vicenda si trovava al suo addio al nubilato in compagnia delle sue amiche quando ha visto arrivare sul suo cellulare una lunga serie di messaggi inviati da un numero sconosciuto, in cui il suo futuro sposo scambiava effusioni e confessioni scomode con un'altra donna.

"Io non vorrei sposarlo. E tu?", si legge nel primo. E da lì le prove di una relazione del fidanzato con un'altra donna. "Questo fine settimana. Io e te...", "Il tuo corpo è incredibile. E tu sai come usarlo. Vorrei che la mia ragazza avesse metà delle abilità che hai tu", scrive Alex alla sua amante con la quale avrebbe avuto un feeling mai avuto con nessun'altra.

Casey, devastata e scioccata in un primo momento, non si è persa d'animo. Anzi, dopo aver deciso di non annullare le nozze, ha pensato di mettere fine in modo spettacolare alla sua relazione leggendo quei messaggi proprio durante la cerimonia nuziale.

Mentre la giovane si avvicinava all'altare, il suo fidanzato non aveva idea di cosa sarebbe successo. Arrivata davanti a lui, ha preso un grande respiro e ha affrontato gli amici, i genitori e ha rivelato loro la verità su Alex leggendo "ogni singolo" messaggio illecito che le era stato inoltrato. A quel punto Alex è scappato via. La scottante rivelazione è stata pubblicata dal portale australiano Whimn.