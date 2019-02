Scontri al confine in Venezuela, 4 morti

Almeno 4 morti e 25 feriti nella città venezuelana di Santa Elena, dove le forze paramilitari dei colectivos hanno attaccato i manifestanti che partecipavano all'azione per far arrivare aiuti umanitari dal vicino confine brasiliano. Lo riferisce il sito del quotidiano brasiliano O Globo, secondo il quale fra i morti c'è un ragazzino di 14 anni.



Tre dei camion di aiuti umanitari per i venezuelani sono stati incendiati dalle forze del regime di Maduro sul ponte Francisco de Paula Santander che unisce la città colombiana di Cucuta a quella venezuelana di Urena. "Stavamo protestando, portando aiuti umanitari in maniera pacifica, siamo stati attaccati dalla polizia bolivariana. Hanno bloccato i camion, sparavano e lanciavano lacrimogeni. Non bastavano i feriti, ci hanno sequestrato i camion e li hanno bruciati", ha detto uno dei manifestanti alla televisione colombiana Caracol, che ha mostrato immagini in cui si vede un'alta colonna di fumo nero.

Intanto il presidente del Venezuela Nicolas Maduro ha annunciato la rottura dei rapporti diplomatici con la Colombia. Intervenuto ad una manifestazione pro governativa a Caracas, Maduro ha dato 24 ore di tempo ai diplomatici colombiani per lasciare al paese. L'annuncio è giunto mentre al confine con la Colombia è in corso un braccio di ferro con l'opposizione guidata dall'autoproclamato presidente Juan Guaidò, riconosciuto da diversi paesi, che sta cercando di far entrare in Venezuela camion di aiuti alimentari e medicine.