Tenta di investire la figlia 20enne: arrestato

Ha aggredito e tentato di investire con l'auto la figlia 20enne 'colpevole' di voler vivere all'occidentale. È successo a Livorno Ferraris, nel vercellese, e a riportare il fatto, avvenuto ieri venerdì 15 marzo, sono alcuni quotidiani locali.

La ragazza, di nome Meryan, aveva italianizzato il suo nome in Miriam e stava cercando un lavoro che la rendesse indipendente. Dopo l'ennesima lite col padre, El Moustafa Hayan, il 50enne di origini marocchine, l'ha inseguita in auto e provando a metterla sotto le ruote.

La giovane stava uscendo di casa per andare in stazione, prendere un treno e portare in giro il suo curriculum. Lui avrebbe voluto accompagnarla, lei si è rifiutata ed è scesa in strada. Lui si è messo al suo inseguimento e ha provato ad investirla

La giovane è stata colpita solo di striscio: portata in ospedale, è stata dimessa con una prognosi di pochi giorni. La giovane è molto conosciuta in paese, gioca nella locale squadra di basket e non ha mai messo il velo.

L'uomo è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e maltrattamenti.