Veterano della II guerra mondiale ritrova il suo primo amore in Francia dopo 75 anni

Un amore nato durante la guerra, interrotto prematuramente ma mai dimenticato. A distanza di 75 anni, il veterano di guerra americano KT Robbins ha incontrato nuovamente la ragazza francese di cui si innamorò quando lui aveva soltanto 24 anni e lei 19, nel 1944. La storia, raccontata da 20 Heures sul canale all news France Info ha fatto presto il giro del mondo.

“Era molto gentile, penso che amasse”, ha ricordato Robbins, che dopo due mesi di idillio dovette partite improvvisamente, perdendo di vista la sua Jeannine Ganaye. “Le dissi: forse tornerò a prenderti. Ma non è più successo”. Lontani, le loro vite hanno preso pieghe diverse, entrambi si sono sposati e hanno affrontato quotidianità, gioie e dolori. Ma nel cuore di KT Robbins il sorriso di quella francesina aveva sempre avuto un posto speciale.

Qualche settimana fa, in occasione di un reportage sui veterani della Seconda Guerra Mondiale, la redazione del programma ha notato fra le cose di Robbins una foto di Jeannine, il quale ha espresso il desiderio di ritornare in Francia, nella speranza di ritrovare lei o la sua famiglia. Così la produzione ha organizzato un viaggio in rancia, in occasione della commemorazione del D-Day e l’incontro fra il 98enne e la 92enne.

“Settantacinque anni dopo la loro separazione, seduti l’uno vicino all’altro, parlavano di nuovo d’amore, come se non si fossero mai separati”

Commossa anche una delle cinque figlie di Jeannine: “È una piccola storia all’interno della grande Storia”. La donna per lungo tempo aveva sperato che il suo amore tornasse dagli Stati Uniti, tanto che aveva persino iniziato a prendere lezioni di inglese. “Dice che mi ama, l’ho capito. Anch’io ho sempre pensato a lui”, ha detto Jeannine.

Entrambi vedovi, TK Robbins e Jeannine si sono lasciati con la promessa di rincontrarsi di nuovo.