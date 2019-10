Veterano in fin di vita riesce a incontrare il suo cane per l'ultima volta: l'abbraccio sul letto d'ospedale

Sul letto d'ospedale, malato ormai terminale, il veterano della guerra del Vietnam John Vincent aveva un solo desiderio: poter accarezzare di nuovo il suo cane Patch e sentirlo vicino, per poi potergli dire addio. L'hospice per veterani che lo ha accolto e dove ormai finirà i suoi giorni, gli ha permesso di incontrare il suo cane Yorkshire Terrier.

Ex Marine, 69 anni, Vincent è ricoverato in una struttura ad Albuquerque, nel New Mexico. Il suo caso è stato preso a cuore da una delle operatrici dell'hospice, che si è mossa per aiutare Vincent ad avere di nuovo vicino il suo Patch. Vincent è solo: quel cane è tutta la sua famiglia. Quando Vincent è stato ricoverato, Patch è stato affidato al canile di Albuquerque. Gli operatori si sono attivati dopo la sollecitazione arrivata dall'operatrice dell'hospice e hanno portato Patch a salutare Vincent per l'ultima volta.

"È stato un momento veramente commovente! Erano così felici di vedersi e di potersi dire addio. È stato un onore aiutarli a coronare questo sogno", scrivono su Facebook i responsabili del canile. Patch ora è stato adottato e avrà una nuova famiglia, ma sicuramente non dimenticherà mai Vincent.