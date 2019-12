Veterinario confonde i numeri di telefono dei proprietari: soppresso il cane sbagliato

Una tragica disattenzione. "Il veterinario ha confuso i numeri di telefono e ha soppresso il cane sbagliato, il mio". Trova spazio oggi sui media Usa la denuncia di Andrea M., la proprietaria di un cane che è stato soppresso per un equivoco imperdonabile. I fatti: il suo Ziggy, un bel bassotto, era stato portato dal veterinario per problemi respiratori. Il cane è stato sottoposto ad un intervento all'intestino che si è rivelato più complesso e più costoso di quanto preventivato.

A quel punto il veterinario ha deciso di contattare i padroni del bassotto per chiedere informazioni: andare avanti o sospendere l'operazione? Secondo il veterinario, la padrona del cane ha dato il via libera alla soppressione.

Tragica disattenzione, soppresso il cane sbagliato: "Hanno chiamato la 'mamma' di un altro cane"

"Però non ha chiamato me", ha scritto la giovane su Facebook. "Hanno chiamato la 'mamma' di un altro cane che ha ordinato di fermare l'operazione".

Andrea ha saputo della morte del suo adorato Ziggy solo quando ha ricevuto la telefonata dello studio che ha confermato il decesso dell'animale. A quanto pare, nella struttura era ospitato anche un altro cane di nome Ziggy e questo fattore ha mandato in tilt il protocollo. "Sono andata fuori di testa e si sono resi conto dell'errore. Il veterinario - ha detto all'emittente KUTV- mi ha richiamato e si è scusato. Non avrei mai dato il permesso per sopprimerlo senza prima fare altri tentativi".

Ziggy era il miglior amico della figlia di Andrea: "Era il cucciolo di tutta la famiglia, non avremmo badato a spese". L'auspcio di Andrea è che in futuro ci sia una migliore comunicazione in casi del genere.