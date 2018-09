"Il calcestruzzo del ponte dell'autostrada si sbriciola": il video che fa discutere

L'associazione "Nuovo Senso Civico" ha girato un video in collaborazione con l'ingegnere Tommaso Giambuzzi in cui vengono analizzate le condizioni in cui si trovano i piloni del cavalcavia dell'autostrada A25 nei pressi di Cocullo nel pescarese.

"Calcestruzzo e ferro friabile come biscotti e un forte stato di degrado"

L'ingegnere sottolinea come alcuni dei piloni siano in uno stato di degrado ed usura preoccupanti: basta infatti toccare con le mani il calcestruzzo per notare come sia friabile e quindi poco resistente.

Come riferisce IlPescara.it - secondo l'ingegnere - in condizioni di normalità sono scarse le possibilità di un crollo, ma in caso di sollecitazioni importanti come in occasione di scosse di terremoto la situazione potrebbe diventare critica e dunque l'autostrada andrebbe chiusa per effettuare controlli e verifiche.

Proprio sui controlli e carotaggi eseguiti in passato Giambuzzi vorrebbe conoscere i risultati delle analisi svolte fra l'altro su parti dei piloni in cui non si notavano particolari criticità.