Bulli in azione, anziano gettato nel bidone della spazzatura a Napoli

Un gruppo di bulli che, al grido di "chi non salta è bianconero", getta un anziano in un cassonetto. Questo il contenuto di un video pubblicato sulla pagina Facebook "Made in Vrenzolandia", denunciato dal consigliere regionale campano dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli e dallo speaker radiofonico Gianni Simioli. Ci sarebbero non uno ma due diversi episodi, denunciati entrambi sui social. Si torna a parlare di "baby gang", scrive NapoliToday.

"In un video si vede un gruppo di ragazzi che segue passo passo un uomo per poi prenderlo in braccio e gettarlo in un bidone della spazzatura", di cui poi chiudono anche il coperchio. Nel secondo, invece, una decina di scalmanati in metropolitana prende di mira prima una persona anziana costringendola nei fatti a scendere dal convoglio e poi indirizza le sue 'attenzioni' verso una signora che appare visibilmente intimorita per quelle che sono vere e proprie molestie nei suoi confronti". Il consigliere Borrelli lancia l'allarme e avverte: