Ozil e Kolasinac aggrediti da uomini armati: il difensore a mani nude li mette in fuga

Succede tutto nel cuore di Londra. Malviventi armati cercano di rubare l'auto del fantasista tedesco dell'Arsenal Mesut Ozil, il compagno di squadra e di nazionale che era con lui Sead Kolasinac lo difende a mani nude e affronta senza paura gli uomini.

Un video circolato sui social si vede il 26enne bosniaco saltare fuori dall'auto e affrontare i due che, a bordo di motorino, si erano accostati minacciosamente al suv.

I due giocatori sono poi scappati, inseguiti dai ladri, e si sono rifugiati in un ristorante turco nelle vicinanze, su Golders Green Road. La notizia e' stata confermata dall'Arsenal che ha sottolineato come i due giocatori "stiano bene". Ozil era comprensibilmente "terrorizzato".

