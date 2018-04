Prof bullizzato in classe dall'alunno: "Mi devi mettere sei, qui comando io"

Ancora alunni violenti, ancora prof bullizzati in classe. Il nuovo episodio si è verificato in una scuola di Lucca, l'Itc Carrara, dove uno studente ha aggredito verbalmente il docente intimandogli di mettergli la sufficienza sul compito: "Non mi faccia arrabbiare, metta sei. Qui comando io. Si metta in ginocchio". La scena è stata ripresa in classe con un telefonino, mentre gli altri studenti intorno a loro ridevano.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Venerdì, come scrive La Nazione, si riunirà il consiglio di classe per decidere provvedimenti disciplinari a carico dello studente e forse anche per chi è stato "complice".

Già prima che il video iniziasse a circolare e a diventare virale, il ragazzo ha provato a chiedere scusa al professore, scrive il quotidiano, ma il docente non è disposto a lasciar cadere la cosa.