Semafori ignorati e pedoni sfiorati: la "folle" pubblicità delle consegne in scooter

Se l'idea era quella di mostrare la velocità dei propri fattorini, l'obiettivo non è stato centrato. Tutt'altro. Una società che nelle proprie pubblicità pone quasi sempre l'accento sui "30 minuti", al massimo, che serviranno per ricevere la consegna ha pubblicato un video che in realtà altro non è che una sorta di raccolta di infrazioni al codice della strada. Le polemiche divampano sui social, racconta oggi MilanoToday.

Nelle immagini - scovate dalla pagina "Parcheggio selvaggio e incidenti stradali a Milano", sempre molto attenta alle abitudini di guida dei milanesi - si vede un ragazzo in scooter impegnato in una consegna a Milano, in zona Ticinese. In un paio di minuti, il conducente mette in fila una serie impressionante di infrazioni: oltre dieci semafori rossi ignorati, inversioni, sorpassi azzardati e semafori pedonali verdi "non visti" con donne e uomini sfiorati mentre attraversano sulle strisce.