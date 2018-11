Il video della signora che difende un pakistano offeso sul treno

Non tutti per fortuna riescono a girarsi dall’altra parte quando assistono ad un sopruso. Lo dimostra un video pubblicato dall'utente Facebook Pasa Anta, che mostra la ribellione di una passeggera sulla Circumvesuviana di Napoli. A finire nel mirino di un passeggero intollerante è un gruppo di pakistani. "Sul treno della Circumvesuviana di Napoli - scrive l’utente che ha postato il video - un ragazzo offende dei pakistani (tra l'altro molto pacifici) e a un certo punto una signora non ce la fa più e reagisce dicendogli anche 'preferisco che l'Italia diventi loro piuttosto che dei personaggi come te, fascista e razzista'".

La signora, come si vede nel video, è visibilmente arrabbiata: "E noi dobbiamo stare qua a sentire lei che insulta?", chiede all'uomo che, in piedi e a voce alta, apostrofa e indica i passeggeri stranieri come "pezzi di me...". "E invece sei tu che sei scemo, razzista e aggressivo", ribatte la signora che si sente rispondere "sì, sono razzista e l'Italia è nostra".

La risposta della donna? "Allora no, tu non sei razzista, sei stronzo". Il filmato, come spiega Pasa Anta nella didascalia, è interrotto mentre i due ancora litigano. Lite che, stando alle parole dell'utente Facebook, si sarebbe protratta a lungo e aggravata: "Non c'è il resto del filmato, ma la signora, davvero coraggiosa - racconta -, al crescendo di aggressività del tipo in questione, che la minaccia di essere in procinto di sferrargli un pugno, gli dice: 'come ti vedo alzare le mani ti scasso l'ombrellone in testa'. Il ragazzo si alza e se ne va imprecando malamente ma si ferma davanti alla porta di uscita, come in attesa".