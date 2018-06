Troppi bambini obesi, stop alle vendite di snack e dolci alle casse dei supermercati

Addio agli snack in bella mostra davanti alle casse dei supermercati: in Gran Bretagna infatti dolciumi, caramelle e cioccolatini saranno vietati per arginare il fenomeno dell'obesità infantile nel Paese.

Secondo il ministro della Sanità Jeremy Hunt questa misura, insieme ad esempio a restrizioni sulle pubblicità televisive, contentiranno ai genitori di fare "scelte più salutari", come riporta la Bbc.

Alcune catene di supermercati, come Tesco, Aldi e Waitrose, hanno già smesso di vendere dolci e cioccolatini alle casse.

Nel Regno Unito, dove un bambino su tre entro gli 11 anni è in sovrappreso o obeso, si pensa così di combattere la tentazione di comprare snack calorici durante le noiose file alle casse da parte di bambini e genitori.