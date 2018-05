Vince due volte alla lotteria in sei giorni, ora è un multimilionario

Vincere alla lotteria è una fortuna che capita a poche persone nella vita. Vincere due volte nell'arco della stessa settimana è capitato però a un uomo solo, un 40enne australiano che ha ottenuto quasi 2,5 milioni di dollari australiani (pari a circa 1,5 milioni di euro)

Di lui al momento non si conosce ancora l'identità, si sa solo l'età e che vive alla periferia di Sydney.

Il primo biglietto fortunato è stato giocato lo scorso 6 maggio. Grazie a quello l'anonimo vincitore aveva già potuto stappare lo champagne, visto che aveva vinto ben 1.020.487 dollari australiani.

Sei giorni dopo, il 12 maggio, un'altra giocata, stavolta da 1.457.834 dollari.

"Sono veramente entusiasta. Due volte in una settimana. Ho pensato che fosse troppo bello per essere vero. Due volte in pochi giorni. Le possibilità di vincere due volte in così breve tempo sono praticante inesistenti", ha detto l'uomo a NSW Lotteries, l'ente che gestisce le lotterie nello strato australiano del Nuovo Galles del Sud. "Vorrei avere consigli da dare su come vincere la lotteria ma non ne ho".

Quanto a come spendere la propria vincita, l'uomo assicura: "Non farò niente di stupido e ho deciso di fare dei buoni investimenti immobiliare". Però qualche sfizio se lo toglierà: "Sicuramente farò una vacanza a Honolulu. E poi voglio regalarmi una bella macchina nuova. Per il resto agirò con attenzione".