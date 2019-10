Residente vince 184 milioni alla lotteria, il Comune incassa e abbassa le tasse a tutti

Dalla vincita di uno, un'agevolazione per tutta la comunità. E' quello che è successo in Svizzera, nel piccolo comune di Leuggern, nel cantone di Argovia, dove grazie ad uno dei residenti, vincitore di 184 milioni di franchi svizzeri alla lotteria Euromillions, la giunta elvetica ha deciso di abbassare le tasse per tutti i 2.132 abitanti.

Secondo quanto riporta il quotidiano svizzero "Aargauer Zeitung" il comune ha incassato "entrate fiscali straordinarie" per 23,7 milioni di franchi e quindi potrà ridurre il moltiplicatore fiscale del 10%. Per ragioni di privacy il comune non ha divulgato altri particolari, ma in marzo si era appreso che una donna residente nel Canton Argovia aveva vinto il jackpot di 183,6 milioni di franchi all'Euromillions nell'ottobre 2018.

La vincitrice, che aveva giocato 24,50 franchi, vuole rimanere anonima. Oltre al comune, anche il cantone Argovia e la Confederazione Elvetica hanno incassato rispettivamente circa 23 e 21 milioni di franchi grazie alla tassazione della vincita.